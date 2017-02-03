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Глава минстроя Ингушетии подозревается в мошенничестве

Следствие полагает, что Мустафа Буружев причастен к хищению 54 млн рублей

Правоохранители задержали министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии Мустафу Буружева, подозреваемого в мошенничестве.

В ходе предварительного следствия установлено, что генеральным директором подрядной организации были похищены 54 млн рублей, выделенных на строительство школы в Джейрахском районе Ингушетии.

«Федеральное агентство новостей» уточняет, что Буружев может быть причастен к хищению средств.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Глава минстроя Ингушетии подозревается в мошенничестве

Следствие полагает, что Мустафа Буружев причастен к хищению 54 млн рублей

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