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США аннулировали более 100 тыс. виз

Это произошло после подписания Трампом иммиграционного указа

После того как президент Трамп подписал иммиграционный указ, США аннулировали более 100 тыс. виз.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Washington Post. Издание, в свою очередь, ссылается на юриста, представляющего правительство страны на судебном процессе против указа. Как он заявил, эти цифры озвучены в ходе слушаний.

Суд рассматривает иск двух граждан Йемена, требующих впустить их в США.

Указ запрещает въезд в США на 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

США аннулировали более 100 тыс. виз

Это произошло после подписания Трампом иммиграционного указа

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