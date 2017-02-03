После того как президент Трамп подписал иммиграционный указ, США аннулировали более 100 тыс. виз.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Washington Post. Издание, в свою очередь, ссылается на юриста, представляющего правительство страны на судебном процессе против указа. Как он заявил, эти цифры озвучены в ходе слушаний.

Суд рассматривает иск двух граждан Йемена, требующих впустить их в США.

Указ запрещает въезд в США на 90 дней гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.