В России заработал православный мессенджер «Правжизнь Telegram»

Православным верующим в России стал доступен мессенджер «Правжизнь Telegram».

Приложение дает возможность подписаться на официальные каналы храмов, обмениваться сообщениями, пересылать фото, аудио- и видеозаписи и различные файлы, сообщает ТАСС со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Священнослужители с помощью приложения смогут принимать просьбы о молитвенной помощи, оперативно получать прошения о требах, создать канал храма, а также организовывать волонтеров, собирать пожертвования».

Ожидается, что с помощью мессенджера прихожане «смогут ближе познакомиться друг с другом, найти новых друзей или знакомых, обмениваться новостями, советами, услугами, оказывать молитвенную и иную помощь другим верующим».

