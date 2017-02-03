Лавров и Могерини обсудили обострение в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в ходе телефонного разговора с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини обсудил обострение ситуации в Донбассе.

Как сообщили в российском МИДе, в ходе беседы стороны также обсудили ситуацию в Ливии, проблематику сирийского урегулирования и положение на Балканах.

Кроме того, Лавров и Могерини договорились провести встречу на полях одного из предстоящих многосторонних мероприятий «для более предметного рассмотрения возможностей взаимодействия по международным и региональным проблемам и в целом состояния дел в отношениях между Россией и ЕС».