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Лавров и Могерини обсудили обострение в Донбассе

Стороны также договорились о возможности проведения совместной встречи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в ходе телефонного разговора с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини обсудил обострение ситуации в Донбассе.

Как сообщили в российском МИДе, в ходе беседы стороны также обсудили ситуацию в Ливии, проблематику сирийского урегулирования и положение на Балканах.

Кроме того, Лавров и Могерини договорились провести встречу на полях одного из предстоящих многосторонних мероприятий «для более предметного рассмотрения возможностей взаимодействия по международным и региональным проблемам и в целом состояния дел в отношениях между Россией и ЕС».

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Лавров и Могерини обсудили обострение в Донбассе

Стороны также договорились о возможности проведения совместной встречи

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