Повышение платы за детсады в Нижнем Новгороде признали незаконным

Прокуратура Нижнего Новгорода признала незаконным планируемое решение городской администрации о повышении платы за присмотр и уход за детьми в детских садах города на 5,5%. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Решение было принято после проверки постановления, которое вынесли чиновники. Установлено, что такое решение противоречит требованиям закона, в связи с чем ведомство отклонило проект.

По информации прокуратуры, администрация Нижнего Новгорода установила плату за присмотр и уход за детьми на 262 рубля выше предельно допустимой ежемесячно платы, установленной правительством Нижегородской области.

В связи с этим прокуратура внесла протест, который был удовлетворен, после чего родители будут платить за услугу меньше. Кроме того, они вправе обратиться в районные суды с требованием о возмещении ущерба и перерасчета платы за присмотр и уход за детьми, сообщает ИА «НьюсНН».