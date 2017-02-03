Пожар на бывшей мебельной фабрике в Москве потушили

Спасатели московского управления МЧС ликвидировали пожар на территории бывшей мебельной фабрики на севере столицы, сообщается на сайте ведомства.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе московских пожарных в 21.13 минут пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекались порядка 28 единиц техники и около 76 человек личного состава, добавили в МЧС.

Горение происходило на втором этаже двухэтажного здания бывшей мебельной фабрики в Старопетровском проезде, дом 11. Площадь пожара достигла 300 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли.