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Новое колесо обозрения Хабаровска откроют к майским праздникам

Аттракцион будет одним из первых сооружений, прошедших усиленную проверку на Дальнем Востоке

Новое колесо обозрения в Хабаровске будет сверхбезопасным для посетителей. Инвестор, который занимается установкой аттракциона, заверил, что он пройдет усиленную проверку.

Колесо обозрения проверят по новым правилам безопасности. Аттракцион будет одним из первых сооружений, прошедших подобную проверку на Дальнем Востоке, сообщает ИА AmurMedia.

Новое 60-метровое колесо обозрения на 24 кабины планируют открыть на набережной Амура к майским праздникам. На проект уже ушло около 200 млн рублей. Аттракцион будет оснащен остекленными кабинками и подогревом.

Известия // пятница, 3 февраля 2017 года

Новое колесо обозрения Хабаровска откроют к майским праздникам

Аттракцион будет одним из первых сооружений, прошедших усиленную проверку на Дальнем Востоке

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