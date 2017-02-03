Мэр Казачинско-Ленского района Приангарья задержан за взятку

Мэр Казачинско-Ленского района Александр Абраменко и его первый заместитель Артем Амосов задержаны по подозрению в получении взятки. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Амосов был задержан с поличным в ходе спецоперации 2 февраля при получении 2,5 млн рублей. Задержание мэра района произошло в пятницу.

По версии следствия, взятка Абраменко и Амосова предназначалась для беспрепятственного подписания актов выполненных работ по строительству нового полигона твердых отходов в Казачинско-Ленском районе.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных лиц меры пресечения. Каждому из злоумышленников может грозить до 15 лет лишения свободы, сообщает ИА IrkutskMedia.

