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Иванка Трамп спасла американских геев от указа отца

О заступничестве дочери Дональда Трампа за ЛГБТ-сообщество сообщили американские СМИ

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп намеревался отменить акт Барака Обамы о запрете дискриминации сексуальных меньшинств, однако этому помешала его дочь Иванка. Вместе с мужем, Джаредом Кушнером, она сумела переубедить Трампа возвращаться к прежним нормам.

Об участии Иванки Трамп в блокировании указа сообщило американское издание Politico. Речь идет о черновике документа, который, возможно, Трамп и так не стал бы подписывать. Тем не менее, благодаря влиянию дочери и зятя, он пообещал уважать права геев и лесбиянок, отмечает издание.

По данным СМИ, дочь главы государства, как и ее супруг, ранее не раз выражали солидарность с ЛГБТ-движением. Указ Обамы, который мог быть аннулирован Трампом, был принят в 2014 году.

Ранее «Известия» сообщали, что после инаугурации Трампа раздел посвященный правам секс-меньшинств был удален с сайта Белого дома.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Иванка Трамп спасла американских геев от указа отца

Иванка Трамп спасла американских геев от указа отцаО заступничестве дочери Дональда Трампа за ЛГБТ-сообщество сообщили американские СМИ

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