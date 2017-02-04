Иванка Трамп спасла американских геев от указа отца

Президент США Дональд Трамп намеревался отменить акт Барака Обамы о запрете дискриминации сексуальных меньшинств, однако этому помешала его дочь Иванка. Вместе с мужем, Джаредом Кушнером, она сумела переубедить Трампа возвращаться к прежним нормам.



Об участии Иванки Трамп в блокировании указа сообщило американское издание Politico. Речь идет о черновике документа, который, возможно, Трамп и так не стал бы подписывать. Тем не менее, благодаря влиянию дочери и зятя, он пообещал уважать права геев и лесбиянок, отмечает издание.

По данным СМИ, дочь главы государства, как и ее супруг, ранее не раз выражали солидарность с ЛГБТ-движением. Указ Обамы, который мог быть аннулирован Трампом, был принят в 2014 году.

Ранее «Известия» сообщали, что после инаугурации Трампа раздел посвященный правам секс-меньшинств был удален с сайта Белого дома.