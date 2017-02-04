У главы Нижнегорского района Крыма обнаружилась судимость за наркотики

Республиканские власти Крыма исследуют правовую коллизию, возникшую при изучении эпизодов украинской биографии действующего главы Нижнегорского района Александра Петрова. По данным МВД Украины, он имеет судимость по статье "Незаконное хранение и перевозка наркотиков" и осужден на 1 год лишения свободы условно и штрафу 1000 гривен. Решение вынес городской суд Евпатории в 1999 году.

Параллельно стали известны и другие эпизоды биографии Петрова. Милицейский рапорт МВД Украины об административном правонарушении коррупционной направленности сообщает, что 12 января 2010 года Петров "неправомерно вмешался в деятельность госинспекторов на автотранспорте" и был оштрафован на 340 гривен. Еще один эпизод связан с нанесением телесных проректору Крымского федерального университета Владимиру Полищуку 9 марта 2014 года. Пострадавшему диагностировали перелом нижнего позвонка и растяжение связок ноги.

Все криминальные эпизоды зарегистрированы в то время, когда Крым находился в юрисдикции Украины. Судимость и правонарушения не стали помехой для избрания Петрова в первый раз председателем районного совета Нижнегорского района Крыма, еще в составе Украины. Осенью 2014 года его второй раз избрали на эту должность – уже в составе Российской Федерации.

В настоящее время власти планируют вынести вопрос о соответствии занимаемой должности Александром Петровым на депутатскую комиссию по этике с привлечением представителя прокуратуры Республики Крым.