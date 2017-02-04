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Советник Трампа признала ошибку насчет «резни в Боулинг-Грин»

Объясняя причины указа президента, Келиэнн Конуэй упомянула несуществующий теракт

Ключевой советник президента США Дональда Трампа Келиэнн Конуэй попала в неловкую ситуацию. Аргументируя необходимость президентского указа о запрете въезда в Штаты гражданам семи мусульманских государств, чиновница привела в пример «резню в Боулинг-Грин» в штате Кентукки.

Это заявление Конуэй сделала в эфире телеканала NBC, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В реальности упомянутого ей инцидента не было. В Кентукки в 2011 году произошло задержание двух иранцев, подозреваемых в намерении переправить оружие «Аль-Каиде» (запрещена в РФ). Оба мигранта сознались и получили тюремные сроки. Однако ни о каком теракте в Боулинг-Грин речь тогда не шла.

В Сети высказывание Конуэй подняли на смех. Тогда советник Трампа пояснила, что допустила ошибку.

«Я имела в виду «террористы из Боулинг-Грин», — написала она в Twitter.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Советник Трампа признала ошибку насчет «резни в Боулинг-Грин»

Объясняя причины указа президента, Келиэнн Конуэй упомянула несуществующий теракт

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