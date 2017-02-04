Бизнесмен из РФ подал в суд на BuzzFeed из-за досье на Трампа

Владелец холдинга XBT Holding Алексей Губарев обратился в суд с исковым заявлением против американского интернет-ресурса BuzzFeed и его редактора Бена Смита, передает ТАСС со ссылкой на эфир телекомпании CNN.

Кроме того, Губарев также намерен судиться с бывшим сотрудником британской внешней разведки МИ-6 Кристофером Стилом, которого СМИ называют автором доклада с предполагаемым компроматом на президента США Дональда Трампа.

CNN утверждает, что основанием для подачи исковых заявлений послужила «публикация ложных сведений»: в частности, в докладе, подготовленном Стилом и опубликованном BuzzFeed, Губарева назвали «важным игроком» в процессе сбора компромата на Трампа российскими спецслужбами и организации взлома серверов Демократической партии США накануне президентских выборов.

Российский бизнесмен отметил, что его компания предоставляет интернет-услуги, и ее серверы никогда не использовались для заражения или хищения данных с других компьютеров — «ни лидеров Демократической партии, ни кого-либо другого». Публикацию BuzzFeed Губарев расценил как подрыв его личной и профессиональной репутации, добавив, что «серьезно пострадал от этой истории».

После подачи иска представитель редакции интернет-ресурса BuzzFeed заявил, что имя россиянина удалено из публикации, и принес Губареву извинения от имени издания. Сочтет ли бизнесмен этот шаг достаточным для отзыва иска, неизвестно.

Как ранее сообщали «Известия», BuzzFeed со ссылкой на анонимный источник среди должностных лиц США опубликовал доклад о якобы имеющемся в распоряжении российских спецслужб компромате на нового главу государства Дональда Трампа. Сам политик назвал эту публикацию «фальшивкой», это же слово употребил, комментируя ситуацию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.