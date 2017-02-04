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США не планируют расширять список стран, въезд из которых закрыт

Пока ограничение касается только семи стран

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США сообщило, что администрация пока не планирует расширять список стран, гражданам которых временно запрещен въезд в Соединенные Штаты, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В ведомстве подчеркнули, что ограничение на въезд касается только упомянутых семи стран.

«Такого подхода не будет в отношении никаких других стран», — говорится в пояснительной записке.

Также в документе отмечается, что 90-дневная пауза на въезд в США граждан из Ирака, Сирии, Судана, Ирана, Сомали, Ливия и Йемена не касается обладателей американского вида на жительство и тех, кто помимо гражданства указанной страны имеет другое гражданство, а также держателей дипломатический паспортов и обладателей виз НАТО или ООН.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

США не планируют расширять список стран, въезд из которых закрыт

Пока ограничение касается только семи стран

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