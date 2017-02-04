США не планируют расширять список стран, въезд из которых закрыт

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США сообщило, что администрация пока не планирует расширять список стран, гражданам которых временно запрещен въезд в Соединенные Штаты, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В ведомстве подчеркнули, что ограничение на въезд касается только упомянутых семи стран.

«Такого подхода не будет в отношении никаких других стран», — говорится в пояснительной записке.

Также в документе отмечается, что 90-дневная пауза на въезд в США граждан из Ирака, Сирии, Судана, Ирана, Сомали, Ливия и Йемена не касается обладателей американского вида на жительство и тех, кто помимо гражданства указанной страны имеет другое гражданство, а также держателей дипломатический паспортов и обладателей виз НАТО или ООН.