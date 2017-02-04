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Минюст США обещал защитить миграционный указ Трампа в суде

Ведомство опротестует решение судьи в Сиэтле, ограничившего действие президентского указа

Американское министерство юстиции собирается опротестовать решение суда в Сиэтле, который приостановил действие президентских указов в сфере миграционной политики, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В ее сообщении говорится, что протест будет подан «в самое ближайшее и возможное время». Решение суда в Сиэтле при этом названо «возмутительным», а указ президента США Дональда Трампа об ужесточении миграционной политики — «соответствующим законам страны».

В Белом доме напомнили, что президентские указы направлены на обеспечение всесторонней защиты США, которое является «конституционным правом и обязанностью» главы государства.

Как сообщали «Известия», накануне вечером федеральный судья в Сиэтле вынес постановление о приостановке действия президентского указа, предусматривающего ограничение иммиграции в страну. Предписание было адресовано администрации США и распространяется на всю территорию Штатов.

Указ, ограничивающий приток мигрантов и беженцев в США, был подписан Дональдом Трампом на прошлой неделе. Согласно этому документу, в течение 120 дней страна вообще не будет принимать беженцев. Кроме того, на неопределенный срок запрещено размещение в США беженцев из Сирии. Также американский лидер на 90 дней закрыл въезд в страну гражданам Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Принятие указа вызвало волну критики — в том числе и в стане демократов, которые собираются внести на рассмотрение сената США законопроект, позволяющий отменить действие распоряжений Трампа. В 15 американских штатах генеральные прокуроры назвали документ незаконным.

Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Минюст США обещал защитить миграционный указ Трампа в суде

Ведомство опротестует решение судьи в Сиэтле, ограничившего действие президентского указа

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