Авиадебошира сняли с самолета в Новосибирске

Авиадебошира сняли в аэропорту Новосибирска с самолета, следовавшего из Вьетнама в Сургут. Пассажир, злоупотребивший алкоголем во время полета, спровоцировал на конфликт бортпроводника самолета авиакомпании Azur Air.

Самолет приземлился накануне в новосибирском аэропорту Толмачево для дозаправки в 20.10 по местному времени, отмечает Лента.ру. После поступления сообщения о беспорядках на борту к самолету прибыла полиция. Дебошира доставили в дежурную часть, где мужчина согласился пройти медосвидетельствование.

Самолет вылетел в пункт назначения без задержки.