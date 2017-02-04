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Авиадебошира сняли с самолета в Новосибирске

Пассажир спровоцировал конфликт и избил бортпроводника

Авиадебошира сняли в аэропорту Новосибирска с самолета, следовавшего из Вьетнама в Сургут. Пассажир, злоупотребивший алкоголем во время полета, спровоцировал на конфликт бортпроводника самолета авиакомпании Azur Air.

Самолет приземлился накануне в новосибирском аэропорту Толмачево для дозаправки в 20.10 по местному времени, отмечает Лента.ру. После поступления сообщения о беспорядках на борту  к самолету прибыла полиция. Дебошира доставили в дежурную часть, где мужчина согласился пройти медосвидетельствование.

Самолет вылетел в пункт назначения без задержки.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Авиадебошира сняли с самолета в Новосибирске

Пассажир спровоцировал конфликт и избил бортпроводника

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