Хакеры выложили в интернет электронные письма Дэвида Бекхэма

Электронные письма английского футболиста Дэвида Бекхэма стали достоянием общественности — в интернет их слили хакеры, взломавшие почтовый ящик спортсмена.

В переписке любимец миллионов допустил нелестные высказывания в адрес ЮНИСЕФ и лордов, пишет Life со ссылкой на Daily Mail.

Спортсмен также написал, что действовал в рамках ЮНИСЕФ осознанно, только чтобы получить титул рыцаря, а некоторые лорды препятствовали ему в получении титула, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Бекхэм, говоря о пожертвовании миллиона долларов на благотворительный ужин в ЮНИСЕФ, отмечал, что не хочет жертвовать эти деньги. Представители футболиста подтвердили взлом его электронной почты, однако отметили, что некоторые места в его переписке были изменены.