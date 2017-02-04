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Хакеры выложили в интернет электронные письма Дэвида Бекхэма

Представители спортсмена подтвердили факт взлома почты спортсмена

Электронные письма английского футболиста Дэвида Бекхэма стали достоянием общественности  в интернет их слили хакеры, взломавшие почтовый ящик спортсмена.

В переписке любимец миллионов допустил нелестные высказывания в адрес ЮНИСЕФ и лордов, пишет Life со ссылкой на Daily Mail.

Спортсмен также написал, что действовал в рамках ЮНИСЕФ осознанно, только чтобы получить титул рыцаря, а некоторые лорды препятствовали ему в получении титула, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Бекхэм, говоря о пожертвовании миллиона долларов на благотворительный ужин в ЮНИСЕФ, отмечал, что не хочет жертвовать эти деньги. Представители футболиста подтвердили взлом его электронной почты, однако отметили, что некоторые места в его переписке были изменены.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Хакеры выложили в интернет электронные письма Дэвида Бекхэма

Представители спортсмена подтвердили факт взлома почты спортсмена

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