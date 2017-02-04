СБ ООН снял санкции с лидера Исламской партии Афганистана Хекматиара

Совбез ООН накануне принял решение исключить главу Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддина Хекматиара из списка лиц, которые имеют отношение к террористическим группировкам «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещены в РФ).

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте всемирной организации.

Как передает ТАСС, на лидера оппозиционной партии больше не будут распространяться такие ограничения, как замораживание активов, запрет на поездки, эмбарго в отношении оружия, введенные в соответствии со вторым параграфом резолюции СБ 2253.

Бывший премьер-министр Афганистана Гульбеддин Хекматиар был включен в террористический список в 2003 году администрацией США. В него также вошли экс-лидер движения «Талибан» мулла Омар и бывший главарь «Аль-Каиды» Усама бен Ладен.