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Своего кандидата в президенты ЛДПР выдвинет на съезде 13 декабря

Об этом объявил лидер партии Владимир Жириновский

Своего кандидата на пост президента Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выдвинет на очередном съезде 13 декабря. Об этом заявил председатель партии Владимир Жириновский, выступая на юбилейном 30-м съезде ЛДПР.

 «Мы должны выдвигать кандидата в президенты»,  сказал он, напомнив, что очередной съезд партии состоится 13 декабря. Жириновский отметил, что ЛДПР придерживается центристской умеренной идеологии.

 «Мы не с правыми и не с левыми. Центризм побеждает, потому что ультралевый вариант опасный, ультраправый тоже опасный»,  резюмировал лидер ЛДПР.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Своего кандидата в президенты ЛДПР выдвинет на съезде 13 декабря

Об этом объявил лидер партии Владимир Жириновский

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