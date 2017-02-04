Своего кандидата в президенты ЛДПР выдвинет на съезде 13 декабря

Своего кандидата на пост президента Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выдвинет на очередном съезде 13 декабря. Об этом заявил председатель партии Владимир Жириновский, выступая на юбилейном 30-м съезде ЛДПР.

«Мы должны выдвигать кандидата в президенты», — сказал он, напомнив, что очередной съезд партии состоится 13 декабря. Жириновский отметил, что ЛДПР придерживается центристской умеренной идеологии.