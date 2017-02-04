Опрос назвал лидера президентской гонки во Франции

Результаты опроса, проведенного компанией Ifop, показали, что бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон опережает экс-премьера страны Франсуа Фийона.

При этом отмечается, что победителем первого тура президентских выборов во Франции станет лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. За нее, по данным опроса, готовы отдать голоса 25% избирателей. На втором месте окажется Макрон с 20%, на третьем — Фийон, который может набрать чуть более 18% голосов французов.

Во втором туре Ле Пен уступит Макрону, свидетельствуют данные опроса.