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Украинские силовики за сутки 1,7 тыс. раз обстреляли ДНР

Об этом заявил замкомандующего корпусом минобороны самопровозглашенной республики Эдуард Басурин

Военнослужащие украинской армии за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР)  более 1700 раз. Об этом заявил журналистам замкомандующего корпусом минобороны ДНР Эдуард Басурин.

По ДНР стреляли с применением, в частности, тяжелой артиллерии, танков, БМП, минометов, зенитных установок, отметил он. Также украинские силовики применяли гранатометы и стрелковое оружие.

Силовики провели обстрел по 19 населенным пунктам республики, добавил Басурин.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Украинские силовики за сутки 1,7 тыс. раз обстреляли ДНР

Об этом заявил замкомандующего корпусом минобороны самопровозглашенной республики Эдуард Басурин

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