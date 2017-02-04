Украинские силовики за сутки 1,7 тыс. раз обстреляли ДНР

Военнослужащие украинской армии за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) более 1700 раз. Об этом заявил журналистам замкомандующего корпусом минобороны ДНР Эдуард Басурин.

По ДНР стреляли с применением, в частности, тяжелой артиллерии, танков, БМП, минометов, зенитных установок, отметил он. Также украинские силовики применяли гранатометы и стрелковое оружие.

Силовики провели обстрел по 19 населенным пунктам республики, добавил Басурин.