Иран продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией

Исламская Республика Иран настроена на продолжение и развитие военного сотрудничества с Россией. В решениях ядерной программы Ирана нет запретов на продажу республике разных видов вооружений.

Необходимо получить на это разрешение, уточнил посол Ирана в Москве Мехди Санаи в интервью «Аргументам и фактам».



«Иран заинтересован продолжать военное сотрудничество с Россией и даже развивать его, в том числе в тех сферах, которые нуждаются в согласии Совета Безопасности ООН», — сказал дипломат.

«Например, в решениях ядерной программы нет запретов на продажу Ирану различных видов оружия — там говорится, что необходимо получить разрешение», — отметил Санаи.