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Иран продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией

Об этом заявил посол Ирана в Москве Мехди Санаи

Исламская Республика Иран настроена на продолжение и развитие военного сотрудничества с Россией.  В решениях ядерной программы Ирана нет запретов на продажу республике разных видов вооружений.

Необходимо получить на это разрешение, уточнил посол Ирана в Москве Мехди Санаи в интервью «Аргументам и фактам».

«Иран заинтересован продолжать военное сотрудничество с Россией и даже развивать его, в том числе в тех сферах, которые нуждаются в согласии Совета Безопасности ООН», — сказал дипломат.

«Например, в решениях ядерной программы нет запретов на продажу Ирану различных видов оружия — там говорится, что необходимо получить разрешение», — отметил Санаи.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Иран продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией

Об этом заявил посол Ирана в Москве Мехди Санаи

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