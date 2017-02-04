Проект закона об интернет-торговле согласован

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что проект закона, осуществляющего контроль за деятельностью продавцов на интернет-площадках, полностью одобрен и согласован.

Об этом Попова заявила в эфире телеканала НТВ.

По ее словам, проект закона «очень скоро будет принят». «Это об ответственности как продавцов на интернет-площадках, так и агрегаторов, которые эти площадки предоставляют», — сказала главный санитарный врач России.

Ранее Анна Попова отмечала, что в интернете россияне тратят около 760 млрд рублей ежегодно.

Предложение о блокировке сайтов интернет-магазинов, нарушающих права потребителей, Роспотребнадзор направил в правительство еще в 2015 году.