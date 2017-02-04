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Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг «Патриота»

Военное ведомство отказалось от строительства парка у горы Гасфорта

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Российское оборонное ведомство не собирается участвовать в конфликте, который развивается по вопросу строительства парка «Патриот» в Севастополе. Ведомство не позволит втянуть себя в дрязги, заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны отметил, что ведомство всегда чутко и уважительно относится к мнению граждан России. «Мы всегда чутко и уважительно относимся к мнению наших граждан, и в данном случае севастопольцев, по всем вопросам обустройства и развития инфраструктуры», — пояснил Игорь Конашенков. «Попытки сделать парк «Патриот» яблоком раздора — тщетны и недальновидны», — добавил представитель минобороны, передает «Федеральное агентство новостей».

В 2015 году байк-клуб «Ночные волки» получил в аренду на срок 10 лет участок земли площадью 267 га у горы Гасфорта. Предполагалось, что там будет построен филиал парка «Патриот». Данное намерение не поддержала часть местных жителей, обратившая внимание на реликтовый лес и резервный источник воды, расположенные на территории, подлежащей застройке. 

После общественных слушаний, проведенных  27 января этого года, местные власти получили от военных письменный отказ от строительства парка у горы Гасфорта. Минобороны не отказалось от проекта парка «Патриот», но не исключило возможность его строительства на другой территории, отмечает «РИА Новости».

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг «Патриота»

Минобороны не позволит втянуть себя в дрязги вокруг «Патриота»Военное ведомство отказалось от строительства парка у горы Гасфорта

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