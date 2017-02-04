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Россия уступила Сербии в 1/8 финала Кубка Дэвиса

Андрей Кузнецов и Константин Кравчук в четырех сетах проиграли Виктору Троицки и Ненаду Зимоничу

На теннисном Кубке Дэвиса российская сборная потерпела неудачу в поединке с конкурентами из Сербии. Пара Константина Кравчука и Андрея Кузнецова уступила связки Виктор Троицки – Ненад Зимонич в четырех сетах.

Противостояние теннисистов длилось 3 часа 9 минут, сообщает «Спорт Экспресс». Сеты закончились со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:4. Это стало третьим подряд поражениям россиян.

В сентябре 2017 года российских теннисистов ждут стыковые матчи, которые решат их судьбу в Мировой группе.

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Известия // суббота, 4 февраля 2017 года

Россия уступила Сербии в 1/8 финала Кубка Дэвиса

Андрей Кузнецов и Константин Кравчук в четырех сетах проиграли Виктору Троицки и Ненаду Зимоничу

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