Пенс: Трамп добьется утверждения своего кандидата в Верховный суд

Президент США Дональд Трамп будет добиваться утверждения своего кандидата в Верховный суд.

Об этом заявил вице-президент Майкл Пенс.

«Мы будем работать с лидерами партий в сенате, чтобы добиться одобрения судьи Горсача тем или иным способом, большим или меньшим количеством голосов», – цитирует его ТАСС.

Демократы могут заблокировать кандидатуру Нила Горсача, предложенную Трампом на место одного из девятерых верховных судей, опасаются в Белом доме.

Если это произойдет, президент США может потребовать изменения процедуры голосования в сенате – решение будет принято вместо квалифицированного большинства простым большинством. В этом случае республиканцы победят, имея преимущество над демократами.

Ранее все назначенцы Трампа так или иначе утверждались сенатом.

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