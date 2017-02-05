В распоряжение РПЦ переходит один из первых соборов Петербурга

Русская православная церковь получает в распоряжение на срок 49 лет Сампсониевский собор, который был построен в 1709-10 годах в ознаменование победы в Полтавской битве. Храм станет вторым объектом Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», которые переходит в пользование РПЦ. Первым год назад стал Смольный собор.

«После божественной литургии директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров вручит настоятелю архимандриту Серафиму символический ключ от храма», — передает сообщение пресс-службы музея ТАСС.

Сампсониевский собор стал первым храмом-памятником, построенным в честь военной победы России. Храм пережил переделки в 1725 и 1760 годах. Также при нем было открыто первое в Санкт-Петербурге кладбище.

Последние недели активно обсуждается передача в ведение РПЦ и самого Исаакиевского собора. Если это произойдет, то в составе музея останется лишь храм Спаса на Крови.