Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
5 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

В распоряжение РПЦ переходит один из первых соборов Петербурга

Сампсониевский собор входил в состав Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор»

Русская православная церковь получает в распоряжение на срок 49 лет Сампсониевский собор, который был построен в 1709-10 годах в ознаменование победы в Полтавской битве. Храм станет вторым объектом Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», которые переходит в пользование РПЦ. Первым год назад стал Смольный собор.

«После божественной литургии директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров вручит настоятелю архимандриту Серафиму символический ключ от храма», — передает сообщение пресс-службы музея ТАСС.

Сампсониевский собор стал первым храмом-памятником, построенным в честь военной победы России. Храм пережил переделки в 1725 и 1760 годах. Также при нем было открыто первое в Санкт-Петербурге кладбище.

Последние недели активно обсуждается передача в ведение РПЦ и самого Исаакиевского собора. Если это произойдет, то в составе музея останется лишь храм Спаса на Крови.

Читайте также:

РПЦ: противники передачи Исаакия хотят сохранить финансовый контроль

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

В распоряжение РПЦ переходит один из первых соборов Петербурга

Сампсониевский собор входил в состав Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

28 января – 3 февраля в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Заявление Сергея Лаврова, 15-я кинопремия «Золотой орел», экспериментальная выставка японского художника в Пушкинском музее и другие события недели

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Инфографика

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

Заслуженный отдых: возраст выхода на пенсию в разных странах

О соотношении трудоспособного и нетрудоспособного населения страны, средней продолжительности жизни и времени выхода на пенсию — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке