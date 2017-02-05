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Партия кокаина и героина с изображением Трампа перехвачена в США

Генеральный прокурор Флориды назвал это большой ошибкой наркоторговцев

Партия кокаина и героина в упаковках с изображением президента Дональда Трампа перехвачена в США.

Об этом заявили власти штата Флорида.

«Это крупная ошибка. Теперь мы будем еще беспощаднее очищать улицы наших городов от этой гадости», — цитирует генерального прокурора Памелы Бонди «Федеральное агентство новостей».

Сообщается, что партий кокаина и героина общим весом 1,5 кг была изъята из багажника некоего Кельвина Скота Джонса.

Наркотики были расфасованы в упаковки с изображением Трампа и наркобаронов Пабло Эскобара и Хоакина Гусмана.

Наркокурьер взят под стражу, ему назначен залог в $75 тыс.

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Партия кокаина и героина с изображением Трампа перехвачена в США

Генеральный прокурор Флориды назвал это большой ошибкой наркоторговцев

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