Партия кокаина и героина с изображением Трампа перехвачена в США

Генеральный прокурор Флориды назвал это большой ошибкой наркоторговцев
Партия кокаина и героина в упаковках с изображением президента Дональда Трампа перехвачена в США.
Об этом заявили власти штата Флорида.
«Это крупная ошибка. Теперь мы будем еще беспощаднее очищать улицы наших городов от этой гадости», — цитирует генерального прокурора Памелы Бонди «Федеральное агентство новостей».
Сообщается, что партий кокаина и героина общим весом 1,5 кг была изъята из багажника некоего Кельвина Скота Джонса.
Наркотики были расфасованы в упаковки с изображением Трампа и наркобаронов Пабло Эскобара и Хоакина Гусмана.
Наркокурьер взят под стражу, ему назначен залог в $75 тыс.