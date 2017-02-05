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Трамп и Порошенко обсудили возможность встречи

У президентов США и Украины состоялся телефонный разговор

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко обсудили возможность встречи.

Об этом заявил Белый дом по результатам телефонного разговора двух лидеров.

«Обсуждалась возможность встречи в ближайшее время», – цитирует «РИА Новости» сообщение.

Разговор состоялся в 17:00 по местному времени в субботу, 4 февраля (01:00 воскресенья по Москве).

Ранее сообщалось, что Киев готовит встречи Порошенко с представителями администрации Трампа во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в середине февраля.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Трамп и Порошенко обсудили возможность встречи

У президентов США и Украины состоялся телефонный разговор

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