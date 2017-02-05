Трамп и Порошенко обсудили возможность встречи

У президентов США и Украины состоялся телефонный разговор
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко обсудили возможность встречи.
Об этом заявил Белый дом по результатам телефонного разговора двух лидеров.
«Обсуждалась возможность встречи в ближайшее время», – цитирует «РИА Новости» сообщение.
Разговор состоялся в 17:00 по местному времени в субботу, 4 февраля (01:00 воскресенья по Москве).
Ранее сообщалось, что Киев готовит встречи Порошенко с представителями администрации Трампа во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в середине февраля.
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