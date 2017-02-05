Температура в столичном регионе днем составит до минус 13 градусов

Температура в столичном регионе днем в воскресенье составит до минус 13 градусов.

Об этом сообщил Росгидромет.

«Температура воздуха в Москве составит минус 9-11 градусов, по области будет от 8 до 13 градусов мороза», – цитирует ТАСС синоптиков.

В регионе ожидается переменная облачность без существенных осадков

При этом в метеослужбе отмечают, что в ночь на понедельник температура опуститься до минус 18-20 градусов, а в отдельных районах Подмосковья до минус 28.