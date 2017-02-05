США и Япония провели летное испытание ракеты-перехватчика

США и Япония провели первое летное испытание ракеты-перехватчика SM-3.

Об этом заявила пресс-служба ВМС США,

«Эта ракета, созданная правительствами и компаниями США и Японии, является жизненно важной для обеих стран и позволит улучшить наши возможности по сдерживанию растущей баллистической угрозы по всему миру», – цитирует «РИА Новости» сообщение.

Испытание прошло на Гавайских островах. SM-3 успешно поразила цель – баллистическую ракету средней дальности, запущенную из района Кауаи.