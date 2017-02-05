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Воскресенье,
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Лавров прокомментировал продэмбарго РФ в отношении производителей ЕС

«Мы должны были сделать все по-честному», – сказал глава российского МИДа

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские меры в отношении производителей ЕС были честной мерой. Нельзя было допустить недобросовестной конкуренции при введении Брюсселем санкций, отметил дипломат.

Действия России и введение продовольственного эмбарго были зеркальной и честной мерой, сказал Лавров в интервью австрийскому журналу «Профиль», сообщает «РИА Новости».

«Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, что значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции», – сказал руководитель российского МИДа.

«Мы должны были сделать все по-честному», – резюмировал он. На вопрос о снятии российского продэмбарго Лавров отметил, что не Россия инициировала санкционную политику и не ей отменять контрмеры, введенные в ответ на действия ЕС.

«Не мы инициировали санкции, и не нам снимать их», — ответил Лавров.

Отношение России со странами Запада обострились после возвращения Крыма в состав России и событий на востоке Украины.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Лавров прокомментировал продэмбарго РФ в отношении производителей ЕС

«Мы должны были сделать все по-честному», – сказал глава российского МИДа

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