Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
5 февраля
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

СМИ: террористы могут отслеживать перемещение самолета Терезы Мэй

Данные включенных транспондеров воздушного судна премьер-министра Великобритании находились в открытом доступе

Передвижение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на самолете может угрожать ее жизни, поскольку точное местонахождение ее самолета находится в открытом доступе, и эти данные могут отслеживать террористы.

Как информирует издание Daily Mail, включенный транспондер на самолете премьера передает реальное местоположение воздушного судна, а также информацию о его скорости и высоте полета в режиме онлайн.

Бывший глава национального антитеррористического центра страны Крис Филлипс отметил, что включенный транспондер является «идеальным вариантом получения информации для потенциальных террористов». Он назвал «безответственным», что информация о перемещении Терезы Мэй находилась в общем доступе.

Обычно в режиме онлайн публикуется только информация о гражданских самолетах, при этом передвижения военных и дипломатических рейсов не обнародуют.

Читайте также:

СМИ: слежка за авианосцами РФ обойдется Лондону в 3 млн фунтов

Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

СМИ: террористы могут отслеживать перемещение самолета Терезы Мэй

Данные включенных транспондеров воздушного судна премьер-министра Великобритании находились в открытом доступе

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Морозов

сенатор

Все мнения

Мнение

Анатолий Аксаков

депутат

Все мнения

Мнение

Альбина Холгова

эксперт

Все мнения

Мнение

Николай Азаров

политик

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Сергей Заграевский

художник

Все мнения

Мнение

Анатолий Кучерена

адвокат

Все мнения

Мнение

Денис Денисов

политолог

Все мнения

Мнение

Габор Штир

политический аналитик

Все мнения

Мнение

Андрей Грозин

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке