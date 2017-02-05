СМИ: террористы могут отслеживать перемещение самолета Терезы Мэй

Передвижение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на самолете может угрожать ее жизни, поскольку точное местонахождение ее самолета находится в открытом доступе, и эти данные могут отслеживать террористы.

Как информирует издание Daily Mail, включенный транспондер на самолете премьера передает реальное местоположение воздушного судна, а также информацию о его скорости и высоте полета в режиме онлайн.

Бывший глава национального антитеррористического центра страны Крис Филлипс отметил, что включенный транспондер является «идеальным вариантом получения информации для потенциальных террористов». Он назвал «безответственным», что информация о перемещении Терезы Мэй находилась в общем доступе.

Обычно в режиме онлайн публикуется только информация о гражданских самолетах, при этом передвижения военных и дипломатических рейсов не обнародуют.