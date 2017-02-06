Пограничная Белоруссия

Решение России о введении пограничной зоны с Белоруссией является абсолютно естественным, правильным и логичным и не несущим никакого негатива в отношении Белоруссии. Это решение вообще не касается граждан Белоруссии, а только граждан других стран. Дело в том, что Белоруссия в одностороннем порядке ввела бизвизовый въезд для граждан нескольких десятков стран. Сделано это было для стимулирования туризма в Белоруссию. Но возникает угроза, что какие-то люди, у которых нет российских виз, захотят проехать без них в Россию.

Учитывая, что Белоруссия заранее не согласовала с Россией такое решение, то действия российских властей логичны. Хотя сама ситуация, конечно, не совсем правильная. Нужно было бы, чтобы Россия, Белоруссия и Казахстан заранее вместе согласовали список безвизовых стран и приняли его, обходя острые углы и противоречия.

Как в свое время говорили про Берлускони, что ему слишком мала, узка Италия, так можно сказать и про Лукашенко, что ему слишком мала Белоруссия. Лукашенко — политик масштаба Большой России. Отсюда некоторая ревность к высшему посту великой страны, ревность к исторической миссии возрождения России. Александр Лукашенко мог бы играть в Большой России более значительную роль, и эта роль соответствовала бы масштабу его яркой личности. Считается, что в свое время он мог быть вице-президентом, но хотел быть де-факто вторым президентом. Двух президентов в такой стране, как Россия, быть не может. Но и третировать Лукашенко как мелкого регионального политика нельзя ни в коем случае.

Есть еще одно большое опасение Александра Лукашенко. Это опасение экспансии российских олигархических структур с последующим его свержением российскими олигархами. Оно базируется на том, что Россия долгое время продвигает модель обмена долгов на белорусскую собственность. Россия считает, что субсидирует белорусскую экономику, помогает ей развиваться и при этом время от времени ставит вопрос о том, чтобы Белоруссия в обмен на это передала бы крупным бизнес-структурам контроль над ключевыми участками белорусской собственности.

Лукашенко опасается, что сначала эти олигархические структуры установят контроль над важнейшими частями экономики, потом свое экономическое влияние трансформируют в политическое и, используя его для смены власти в Белоруссии, захотят поставить на пост президента более покладистого политика.

Белорусская экономика, конечно, получает большую поддержку от российской и в виде косвенных субсидий, и в виде привилегированного доступа к российским рынкам. Но белорусские предприятия зачастую развиваются лучше российских главным образом за счет эффективной государственной поддержки. Каждый легко может увидеть, сколько в России магазинов «Белорусские продукты», «Белорусская обувь», «Белорусская мебель». В Белоруссии построены за эти годы прекрасные дороги.

По данным ООН, согласно индексу развития человеческого потенциала Белоруссия опережает как несчастную Украину, так и несравненно более богатую Россию. Поэтому в Белоруссии хотели бы сохранения своей социально-экономической модели. И эта озабоченность Белоруссии также должна учитываться.

Но есть вполне резонные опасения и со стороны России. На белорусском ТВ уже 10 лет идет мягкая, но явная антироссийская пропаганда. А ведь попытка использовать антирусских националистов в своих целях довела Януковича до катастрофы. Те антироссийские националисты, которых Янукович хотел использовать, его и свергли. Жаль, что Лукашенко повторяет ошибки Януковича. Жаль, если Лукашенко постигнет та же беда, что и Януковича. Александр Григорьевич, не идите путем Януковича! Там пропасть.

Строить отношения России и Белоруссии нужно не как с Австрией или Венгрией. Это как минимум два братских народа, а как максимум — единый народ, сформировавший разные государства. Взгляд на Украину как на территорию, по которой идет труба с российским газом в Европу, уже привел к катастрофе в отношениях России и Украины. Из украинцев делают антирусских с помощью террора и пропаганды, чтобы раздавить и Россию, и Украину. Нам ни в коем случае нельзя допустить такого же развития отношений России и Белоруссии. Более того, на примере прекрасных отношений России и Белоруссии необходимо показать братскому украинскому народу путь процветания в дружбе с Россией.

Автор — первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом