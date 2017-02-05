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Воскресенье,
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СМИ: армия Великобритании не способна защитить страну

Технические характеристики кораблей и бронетехники создали «серьезные бреши» в обороноспособности

В случае нападения серьезного противника армия Великобритания не сможет защитить страну. Технические характеристики кораблей в настоящее время являются «значительными брешами» в обороноспособности армии.

Cтатью, в которой подробно анализируется состояние армии Соединенного Королевства и ее вооружений, опубликовала The Sunday Times.

В ней, в частности, отмечается, что боевые характеристики кораблей британских ВМС издают настолько сильный шум, что могут быть идентифицированы российскими подлодками на расстоянии в 160 км. Также уточняется, что БМП «Аякс», недавно поступившие на вооружение, не могут войти в военно-транспортный самолет, так как их размер слишком большой.

В статье также упоминаются 54 беспилотника, которые были заказаны 12 лет назад и обошлись казне страны в £1,2 млрд. Они до сих пор не стоят на вооружении, сообщает газета.

Ранее Daily Mail сообщала, что в случае возможного конфликта Россия победит Великобританию за один день.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

СМИ: армия Великобритании не способна защитить страну

Технические характеристики кораблей и бронетехники создали «серьезные бреши» в обороноспособности

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