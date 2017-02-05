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Траулер с девятью рыбками потерял ход в Баренцевом море

Инцидент произошел из-за поломки главного двигателя

Траулер «Алтай» мурманской компании «Путина» потерял ход в Баренцевом море из-за поломки главного двигателя, сообщил начальник ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Анатолий Леонтьев.

«На судне вышел из строя главный двигатель», — пояснил глава госучреждения. Его слова приводит ТАСС.

На борту судна находятся девять рыбаков, установлено, что у них есть питание и вода. К потерявшего ход траулеру было направлено спасательное судно «Мурманрыба», оно должно добраться до места происшествия к 16:00 мск.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Траулер с девятью рыбками потерял ход в Баренцевом море

Инцидент произошел из-за поломки главного двигателя

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