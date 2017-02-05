Траулер с девятью рыбками потерял ход в Баренцевом море

Траулер «Алтай» мурманской компании «Путина» потерял ход в Баренцевом море из-за поломки главного двигателя, сообщил начальник ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Анатолий Леонтьев.

«На судне вышел из строя главный двигатель», — пояснил глава госучреждения. Его слова приводит ТАСС.

На борту судна находятся девять рыбаков, установлено, что у них есть питание и вода. К потерявшего ход траулеру было направлено спасательное судно «Мурманрыба», оно должно добраться до места происшествия к 16:00 мск.