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Проди: Италия должна вернуть Россию к работе в формате G8

Об этом экс-премьер страны и бывший глава Еврокомиссии написал в своей статье

Италия должна сделать всё возможное для возвращения России в G8. Об этом в статье, опубликованной в газете Mesaggero, написал бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди.

Политик напомнил, что в настоящее время Италия председательствует в G7, как председатель «семерки» она должна вернуть формат «восьмерки». Проди отметил, что свою позицию в отношении России Европа  должна занять раньше, чем это сделает президент США, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Эта инициатива была бы не только «необходимой», но и «очень выгодной», заключает Проди. Ранее Романо Проди неоднократно выступал за отмену антироссийских санкций.

Саммит глав стран и правительств «большой семерки» состоится в конце мая на Сицилии.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Проди: Италия должна вернуть Россию к работе в формате G8

Об этом экс-премьер страны и бывший глава Еврокомиссии написал в своей статье

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