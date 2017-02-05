Проди: Италия должна вернуть Россию к работе в формате G8

Италия должна сделать всё возможное для возвращения России в G8. Об этом в статье, опубликованной в газете Mesaggero, написал бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди.

Политик напомнил, что в настоящее время Италия председательствует в G7, как председатель «семерки» она должна вернуть формат «восьмерки». Проди отметил, что свою позицию в отношении России Европа должна занять раньше, чем это сделает президент США, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Эта инициатива была бы не только «необходимой», но и «очень выгодной», заключает Проди. Ранее Романо Проди неоднократно выступал за отмену антироссийских санкций.

Саммит глав стран и правительств «большой семерки» состоится в конце мая на Сицилии.