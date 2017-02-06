Лик и облик Ксении Блаженной

В фондах Эрмитажа обнаружили масляный портрет Ксении Блаженной. Исследователи предполагают, что это - единственное прижизненное изображение покровительницы Санкт-Петербурга. Сейчас работа отреставрирована и выставлена в публичной зоне реставрационно-хранительского центра Эрмитажа «Старая деревня». Корреспондент «Известий» выяснил, как была обретена уникальная картина.

— Когда у музея такое колоссальное собрание, естественно, что какие-то предметы не сразу входят в научный оборот, — рассказал «Известиям» хранитель отдела истории русской культуры Дмитрий Гусев. — В процессе систематизации фондов мы остановились на портрете, на который раньше никто не обращал особого внимания.

Небольшое полотно поступило в Эрмитаж из расформированного перед войной историко-бытового отдела Русского музея. Там картина оказалась в 1930 году - ее привез со Смоленского кладбища собиратель Федор Морозов. Тогда он работал в Русском музее, и в круг его обязанностей входило изучение кладбищ с целью выявления произведений искусства. Морозов задокументировал картину как портрет Ксении Блаженной.

Фото: Наталья Чайка

В результате лабораторных исследований - в частности, химического анализа грунта - в Эрмитаже выяснили, что картина была написана в конце XVIII или в самом начале XIX века.

— Осторожно расчищая слои картины, я, тем не менее, оставил следы разных времен: они сами по себе интересны, — объяснил «Известиям» художник-реставратор Николай Малиновский. — Оставлена и неровность холста. Смотря на эту вещь, вы понимаете, что она - с историей. Видно, что портрет почитался, за ним ухаживали. В красочном слое была обильная копоть и ожоги, то есть перед картиной стояла свеча или масляный светильник. Перед тем, как полотно попало в музей, его неоднократно очищали от накопившейся грязи, освежали новыми красками и даже вносили кое-какие изменения.

Оказалось, в более позднее время кто-то удлинил вырез белой рубахи, «прирастил» Ксении плечи и прическу, сделав ее более женственной: на самом раннем слое виден контур более короткой стрижки. Также при расчистке изображения проступила седина. Показательно, что лицо святой прорисовано конкретно, а фон, приоткрытая грудь с крестом и рубаха — более условно.

Фото: Наталья Чайка

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— Портрет написан как-то спонтанно - быстро и уверенно, за один прием, — считает Николай Малиновский. — Вероятно, художник набросал черты Ксении, пока она сидела. В любом случае, портрет предельно индивидуален, это не фантазия и не обобщение. Глаза художника явно видели того, кого он изобразил.

Несмотря на то, что портретист, как предполагают исследователи, был любителем, ему удалось передать и мудрую отрешенность во взгляде, и духовную сосредоточенность, и даже как будто внутренний свет, исходящий от немолодой женщины, смотрящей куда-то перед собой. И все же это - лицо, а не символический лик.

В этом и сенсационность обретения. Ксения Блаженная была канонизирована не так давно, в 1988 году (Русской Православной Церковью за рубежом — десятилетием раньше), и только с этого времени ее иконографией озаботились всерьез. Если же считать, что автор обретенного портрета видел юродивую, то выходит, что это не просто памятник ее эпохи. Это - в каком-то смысле первообраз иконы Ксении Блаженной, связующее звено между сакральной фигурой и реальным человеком XVIII века.

Справка «Известий»

Ксения Блаженная — жена придворного певчего императрицы Елизаветы Петровны. Овдовев в 26 лет, взяла на себя подвиг юродства. Раздала имущество, стала зваться именем мужа, ходила в его одежде, странствовала по Петербургу и умерла в 71 год. Даты ее рождения и смерти точно не установлены. Образ юродивой соткан из рассказов, сохраненных народной памятью, и выходит за церковно-религиозные рамки; он — неотъемлемая часть городского фольклора, духовной культуры и мифологии Северной столицы. День памяти святой отмечается 6 февраля.

