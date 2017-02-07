Волонтеры от государства

Госдума в ближайшее время вернется к обсуждению законопроекта «О добровольчестве (волонтерстве)». Документ был разработан членами Совета Федерации и внесен в нижнюю палату еще в июне 2013 года, сейчас он вновь направлен на рассмотрение профильного комитета.

Поднятая президентом России в послании Федеральному собранию тема поддержки волонтерства «подтолкнула» к возобновлению дискуссию о развитии этого движения: президент попросил Общественную палату и Агентство стратегических инициатив заняться поддержкой волонтерских организаций. Глава государства сказал о необходимости снятия всех барьеров для развития волонтерства.

В регламентации любого вида человеческой деятельности всегда можно найти как положительные, так и отрицательные стороны. К сожалению, с момента внесения в Государственную думу этого законопроекта поднималась волна негатива, направленная на то, чтобы создать в среде добровольцев отрицательное отношение к любым инициативам законодательной власти, складывались мифы о том, как государство загубит на корню благое дело.

Например, противники законопроекта утверждали, что принятие закона дискредитирует саму идею, уничтожит добровольческие инициативы, поскольку эта деятельность не терпит никакого подчинения и ограничения формальными рамками. Категорически не согласен. Законопроект налагает условия не на добровольцев, а на государство. Добровольцы же, согласно документу, могут осуществлять деятельность как во взаимодействии с органами власти, так и без него.

Оппоненты приводили в пример зарубежный опыт, утверждая, что в других странах нет законодательного регулирования волонтерства. Ничего подобного. В ряде стран законодательство даже жестче, чем сейчас предлагается в России. В Чехии и Португалии волонтеры обязательно должны быть зарегистрированы — без этого их нельзя привлекать к работе, на них не распространяются правовые гарантии. В России же регистрация, согласно законопроекту, будет строго добровольной.

Во всех цивилизованных странах государство не просто не мешает деятельности волонтеров, а активно поддерживает ее. Эта поддержка может выражаться в самых разнообразных преимуществах. В Германии стимулирующей мерой является включение волонтерской деятельности в трудовой стаж, а в США учитывается при поступлении в университет: данные меры прописаны в законодательствах этих стран.

Самые авторитетные международные организации — от ООН до Совета Европы — в своих документах рекомендуют государствам определить правовой статус волонтеров. У нас же законы, которые регулируют добровольческую деятельность, являются просто отраслевыми. Так, понятие «доброволец» определено в законодательстве о благотворительности, есть понятие «волонтер» в законодательстве, которое регулирует Олимпийские игры. А для всех остальных НКО, которые не попадают под это законодательство, у нас нет правовой возможности привлекать волонтеров и оплачивать их расходы. Поэтому люди, которые действуют по зову сердца, тратят свое время и силы, иногда не имеют возможности сделать больше, потому что у них просто нет средств, чтобы добраться в то место, где нужна их помощь. Поэтому движение у нас в стране в полной мере еще не реализовано. По статистическим данным, около 49% граждан готовы проявить себя в сфере добровольчества, но не могут этого сделать из-за отсутствия информации, ресурсов, возможностей, соответствующей организации дела.

Без базового закона не удастся создавать целевые программы, в том числе региональные, выделяя бюджетные средства для поощрения волонтеров. Однако закон должен регулировать не только финансовую сторону. Важнейшим стимулом развития волонтерского движения является система моральных поощрений, особенно это важно для молодежи. В законе также должна быть прописана ответственность лиц, которые направляют волонтеров куда-либо. Самое главное — закон должен стать стимулом для развития, а не уничтожения волонтерского движения как социального явления.

При разработке законопроект был направлен в субъекты Федерации, в ряде из них, кстати, существует региональное законодательство, касающееся поддержки волонтерства. С учетом замечаний регионов, мнения правового управления администрации президента и правительства первоначальная редакция значительно изменилась.

Сильные стороны законопроекта, на мой взгляд, в закреплении гражданско-правового статуса волонтеров, без чего невозможна поддержка со стороны государства, во введении понятия уполномоченного органа, который позволит добровольческим организациям получить прямой контакт с правительством, парламентом, минуя промежуточные этапы в виде местных органов власти. В законопроекте также содержится справедливое, по моему мнению, указание на необходимость внедрения отдельных конкретных способов поддержки добровольцев.

С момента внесения законопроекта в Госдуму прошло много времени, и, учитывая поставленные президентом задачи, считаю важным вернуться к его обсуждению и доработке.

Автор — председатель комитета СФ по социальной политике