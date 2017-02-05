Американские военные прибыли в Латвию

Американские военные из роты тяжелой бронетехники прибыли в Латвию и в скором времени в республику доставят танки и бронетранспортеры.

Об этом заявила пресс-служба посольства США в этой стране.

«Американские солдаты будут работать и тренироваться вместе с национальными вооруженными силами Латвии. Они готовы к работе», — цитирует сообщение посольства «РИА Новости».

Всего сообщается о 220 военнослужащих армии США, которые войдут в международный батальон НАТО. Развертывание дополнительного контингента в Прибалтике было согласовано лидерами Североатлантического альянса в июле прошлого года.

Вслед за солдатами в Латвию прибудут танки «Абрамс» и бронетранспортеры «Брэдли».

Читайте также: США перебросят танки из Польши в Прибалтику