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Американские военные прибыли в Латвию

В ближайшие дни в республику доставят танки и бронетранспортеры армии США

Американские военные из роты тяжелой бронетехники прибыли в Латвию и в скором времени в республику доставят танки и бронетранспортеры.

Об этом заявила пресс-служба посольства США в этой стране.

«Американские солдаты будут работать и тренироваться вместе с национальными вооруженными силами Латвии. Они готовы к работе», — цитирует сообщение посольства «РИА Новости».

Всего сообщается о 220 военнослужащих армии США, которые войдут в международный батальон НАТО. Развертывание дополнительного контингента в Прибалтике было согласовано лидерами Североатлантического альянса в июле прошлого года.

Вслед за солдатами в Латвию прибудут танки «Абрамс» и бронетранспортеры «Брэдли».

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

Американские военные прибыли в Латвию

В ближайшие дни в республику доставят танки и бронетранспортеры армии США

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