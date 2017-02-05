Делегация России прибыла в Астану на встречу по Сирии

Российская делегация прибыла в Астану для участия вместе с представителями Ирана и Турции во встрече по урегулированию в Сирии.

Отмечается, что назначенная на 6 февраля встреча будет посвящена обсуждению работы механизма мониторинга за прекращением огня в Сирии. По словам главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова, встреча будет носить технический характер, передает «РИА Новости».

Участие в переговорах примут делегации России, Ирана и Турции, а также представители ООН. Как и на переговорах 23–24 января, российскую делегацию возглавляет замначальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Станислав Гаджимагомедов.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что встречи трехсторонней группы по Сирии в Астане будут регулярными.

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