Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко назвала глупостью утверждения, что она завербована ФСБ РФ во время пребывания в российской тюрьме.

Об этом она заявила в интервью украинскому телеканалу.

«Это абсолютная неправда. И людям надо переставать верить в глупости», – цитирует ее «РИА Новости».

Кроме того, Савченко отвергла и обвинения в том, что является человеком лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука.

Савченко, осужденную в России по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованную указом президента РФ, на Украине критикуют за попытки наладить отношения с самопровозглашенными республиками ЛНР и ДНР.

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