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МИД Германии: сближение США и РФ поможет разрешить мировые кризисы

При этом Зигмар Габриэль отметил, что эти договоренности не должны достигаться за счет Украины или Европы

Сближение между США и Россией положительно скажется на стабилизации обстановки в мире, но не должно происходить за счет Украины и Европы, заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Он отметил, что разрядка между США и Россией в итоге положительно скажется на развитии ситуации в Сирии и на Украине, а также в вопросе разоружения в Европе. В то же время министр считает, что инструментами договоренностей не должны являться Украина и Европа, передает РИА «Новости».

«И вице-президент США Пенс, и его коллега Тиллерсон ясно дали понять в ходе переговоров, что у них есть большой интерес к объединенной Европе, что они поддерживают трансатлантическое партнерство в НАТО», — отметил вместе с тем Габриэль.

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Известия // воскресенье, 5 февраля 2017 года

МИД Германии: сближение США и РФ поможет разрешить мировые кризисы

При этом Зигмар Габриэль отметил, что эти договоренности не должны достигаться за счет Украины или Европы

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