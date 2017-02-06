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Два человека погибли в Москве под поездом Владикавказ–Петербург

Трагедия произошла на станции Каланчевская Курского направления

Два человека в воскресенье погибли, попав на платформе Каланчевская в Москве под поезд Владикавказ — Санкт-Петербург, начата доследственная проверка, сообщает СК РФ.

В сообщении сказано, что ЧП произошло в районе станции Каланчевская в 21.30. Мужчина, по данным СК, пытался забраться на платформу, а женщина пересекала пути в неустановленном для этого месте, передает «РИА Новости».

В сообщении сказано, что оба от полученных травм скончались на месте. По факту происшествия начата доследственная проверка, устанавливаются личности погибших.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Два человека погибли в Москве под поездом Владикавказ–Петербург

Трагедия произошла на станции Каланчевская Курского направления

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