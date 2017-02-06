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Понедельник,
6 февраля
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Метиловый спирт сделают неприятным на вкус

Росалкогольрегулирование предложило добавлять в метанол денатурат, вызывающий рвоту

Метиловый спирт сделают неприятным на вкус, путем добавления денатурата, вызывающего рвотный рефлекс.

Об этой инициативе Росалкогольрегулирования «Известиям» заявил глава сводного аналитического управления ведомства Владислав Спирин.

«Есть такого рода добавки, которые делают невозможным потребление метилового спирта человеком — жидкость будет провоцировать мгновенный рвотный рефлекс», – сказал он.

Ведомство предлагает добавлять денатурат на стадии производства.

Решение должно быть принято коллегиально, считают в Росалкогольрегулировани, хотя на первом этапе важно согласие Минфина и Минпромторга.

Дело в том, что состав метилового спирта регламентирован ГОСТом и вносить в него изменения чревато последствиями – например, потерей зарубежных покупателей.

Метиловый и этиловый спирт по запаху и вкусу неотличимы друг от друга, что может стать причиной трагедии, поскольку метанол – сильнодействующий яд.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чиновники нашли способ защитить россиян от метилового спирта

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Метиловый спирт сделают неприятным на вкус

Росалкогольрегулирование предложило добавлять в метанол денатурат, вызывающий рвоту

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