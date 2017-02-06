Сдача жилья в аренду может стать патентованной деятельностью, как, например, мелкий ремонт.

С предложением о соответствующих изменениях в законодательстве выступила подгруппа «Интернет+Город» IT-комиссии при помощнике президента РФ Игоре Щеголеве.

«Главная идея — дать возможность оформлять патенты на сдачу квартир в аренду по аналогии с патентами у индивидуальных предпринимателей», — рассказал участник подгруппы «Интернет+Город» Игорь Калганов.

При этом хозяин сдаваемой квартиры будет выплачивать не 13% от дохода, а фиксированную сумму, которая будет варьироваться в зависимости от стоимости жилья в регионе.

Калганов считает, что сейчас не все граждане хотят регистрироваться как индивидуальные предприниматели, поскольку это связано с известной бумажной волокитой, составлением отчетности, походами в налоговую инспекцию и т.д. Кроме того, обычный ИП по закону отвечает всем своим имуществом в случае банкротства.

Другое дело ИП на патенте, которому и страховых взносов платить не надо, если нет наемных работников.

Эксперты считают, что даже в этом случае государству придется простимулировать арендодателей к получению патента, например, проверками жилого фонда и ужесточением наказания за неуплату налогов.

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Сдаешь квартиру — получи патент