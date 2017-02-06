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Пожар в массажном салоне в Китае унес жизни 18 человек

Причины инцидента неизвестны

Пожар в массажном салоне в Китае унес жизни 18 человек, еще двое пострадали.

Об этом заявило Центральное телевидение Китая.

Заведение располагалось в уезде Тяньтай провинции Чжэцзян.

В Сети появилось видео происшествия.

На данный момент неизвестно отчего произошел пожар и нет информации об окончательном количестве жертв и пострадавших.

Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Пожар в массажном салоне в Китае унес жизни 18 человек

Причины инцидента неизвестны

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