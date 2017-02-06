Пожар в массажном салоне в Китае унес жизни 18 человек, еще двое пострадали.

Об этом заявило Центральное телевидение Китая.

Заведение располагалось в уезде Тяньтай провинции Чжэцзян.

В Сети появилось видео происшествия.

#BREAKING At least 18 killed, 2 injured after fire breaks out at a foot spa in Tiantai county, east China’s Zhejiang Province, on Saturday pic.twitter.com/PYQ6S1C5Pb — People's Daily,China (@PDChina) 5 февраля 2017 г.

На данный момент неизвестно отчего произошел пожар и нет информации об окончательном количестве жертв и пострадавших.