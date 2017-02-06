Спикер конгресса США поддержал усиление воинского контингента в Сирии

Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан поддержал усиление воинского контингента в Сирии для борьбы с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ)

Об этом он заявил в интервью телекомпании Эн-би-си.

«Это критически важно в интересах нашей национальной безопасности. Мы должны покончить с ИГ в Сирии», - цитирует его ТАСС.

Сейчас воинский контингент США в Сирии насчитывает 300 спецназовцев, которые готовят солдат оппозиции.

Никакой информации о том, готовит ли Пентагон переброску новых сил в Сирию нет

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о необходимости подготовки Вашингтоном пересмотренного плана разгрома ИГ, для чего необходимо найти новых союзников.

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