Спикер конгресса США поддержал усиление воинского контингента в Сирии

Республиканец Пол Райан считает, что нужно покончить с ИГ
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Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан поддержал усиление воинского контингента в Сирии для борьбы с ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ)
Об этом он заявил в интервью телекомпании Эн-би-си.
«Это критически важно в интересах нашей национальной безопасности. Мы должны покончить с ИГ в Сирии», - цитирует его ТАСС.
Сейчас воинский контингент США в Сирии насчитывает 300 спецназовцев, которые готовят солдат оппозиции.
Никакой информации о том, готовит ли Пентагон переброску новых сил в Сирию нет
Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о необходимости подготовки Вашингтоном пересмотренного плана разгрома ИГ, для чего необходимо найти новых союзников.
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