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Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО в мае

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО в мае этого года.

Об этом объявила пресс-служба Белого дома по итогам телефонного разговора Трампа и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Лидеры обсудили, каким образом убедить всех членов НАТО выполнять свои обязательства по финансированию альянса», – цитирует сообщение ТАСС.

При этом было достигнуто понимание относительно дальнейшей координации реакции обеих сторон на вызовы безопасности.

Ранее Трамп не раз критиковал НАТО, называя ее устаревшей организацией, а членов альянса в нежелании вкладываться в финансирование организации в полном объеме.

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Известия // понедельник, 6 февраля 2017 года

Трамп примет участие во встрече лидеров стран НАТО в мае

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

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