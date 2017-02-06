В Омской области отремонтируют федеральные дороги

70 км федеральных автодорог будут отремонтированы в Омской области в этом году. Ремонт будет проходить на Южном обходе и на трассе Тюмень – Омск.

Как сообщает РИА «Омск-информ» со ссылкой на ФКУ «Сибуправтодор», в начале строительного сезона работы развернутся и на федеральной автодороге Р-254 «Иртыш», а также трассе А-320 и Р-402.

Напомним, Омская область принимает участие в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Она рассчитана до 2025 года.



По проекту в порядок должны быть приведены дороги Омска и трассы в радиусе 100 км от него.



После всех согласований регион сможет ежегодно распределять на ремонт и содержание дорожных объектов 1 млрд рублей из федерального бюджета. Областные власти выделят на это 950 млн рублей и 50 млн рублей – городские власти.