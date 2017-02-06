Трамп пообещал американцам до 2018 года замену реформы здравоохранения

Президент США Дональд Трамп пообещал американцам до 2018 года предложить альтернативу введенной Бараком Обамой реформе здравоохранения, вновь подвергнув ее критике.

В ответ на вопрос ведущего Fox News, Трамп заявил, что вопрос о замене реформы здравоохранения находится в рассмотрении и может занять какое-то время в 2018 году, передает РИА «Новости».

«Достаточно скоро мы предложим замечательный план. Я бы хотел сказать, до конца года. Но, в общем, у нас должно что-то быть в течение этого и следующего года», — сказал Трамп.

Напомним, Трамп неоднократно выступал с критикой реформы здравоохранения США, реализация которой была одним из главных предвыборных обещаний его предшественника барака Обамы.

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