Трамп пообещал американцам до 2018 года замену реформы здравоохранения

Президент США вновь назвал Obamacare «катастрофой», заявив, что она не работает
Президент США Дональд Трамп пообещал американцам до 2018 года предложить альтернативу введенной Бараком Обамой реформе здравоохранения, вновь подвергнув ее критике.
В ответ на вопрос ведущего Fox News, Трамп заявил, что вопрос о замене реформы здравоохранения находится в рассмотрении и может занять какое-то время в 2018 году, передает РИА «Новости».
«Достаточно скоро мы предложим замечательный план. Я бы хотел сказать, до конца года. Но, в общем, у нас должно что-то быть в течение этого и следующего года», — сказал Трамп.
Напомним, Трамп неоднократно выступал с критикой реформы здравоохранения США, реализация которой была одним из главных предвыборных обещаний его предшественника барака Обамы.
Читайте также: